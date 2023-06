Mariana Monteiro ficou conhecida após dar vida a Beatriz na série juvenil 'Morangos com Açúcar' e depois foram vários os trabalhos que fez em televisão. Integrou o elenco de novelas como 'Doce Fugitiva', 'Equador', 'Deixa Que Te Leve', 'Doce Tentação' ou 'Terra Brava'. Continua a dar cartas no mundo da representação e é hoje o nome da rubrica 'Quem Diria' do Fama ao Minuto. Fique a conhecer dez curiosidades sobre a atriz.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Meço 1,66m. No BI diz 1,68m, mas é mentira. Calço 38.

2. É de que signo?

Escorpião.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Tsunami ou Tsuni.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Tinha, mas depois fiz um curso de escalada para ver se melhorava, portanto, acho que posso dizer que está mais ou menos superado. Era o medo de altura.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Sou mais de cães, mas cada vez mais estou a gostar de gatos. Foi o Joy.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Tenho, o Leonardo DiCaprio.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Frutos secos, mas caju em particular.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Tirar a louça da máquina (também se tem que arrumar tudo).

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

'Emília', da RTP.

10. Qual o seu clube de futebol?

Futebol Clube do Porto.

