É caso para dizer que Oceana Basílio teve um dia em cheio. A atriz passou as últimas horas na companhia da sobrinha bebé, que lhe encheu o coração, tal como a própria o sublinhou através de uma publicação nas redes sociais.

"Dia perfeito. O meu amor veio passar o dia com a tia. Minha Vitória, fico logo com vontade de ter mais uma", confessou na legenda da fotografia onde surge com a bebé.

De recordar que a artista é mãe de Francisca, de 16 anos, fruto do anterior relacionamento com Avelino Macedo.

Veja a publicação de seguida...

