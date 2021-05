Gisele Bündchen recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário do pai, celebrado no passado sábado, 1 de maio.

"Feliz aniversário, paizinho! Que tu continues entusiasmado com a vida, com os teus projetos, com essa vontade de aprender, de aconselhar, de fazer a diferença, de viver a vida com esse jeito alegre e otimista", começou por escrever a modelo na legenda de uma fotografia de ambos.

"Há uma expressão em inglês que eu acho que cabe bem em ti, diz: 'life and soul of the party', e é isso que tu és, paizinho, 'a vida e a alma da festa'. Que sorte a nossa te ter como pai. Amo-te muito e que tenhas muitos e muitos anos de vida para tocar violão, cantar e dançar connosco", completou.

