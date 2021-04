Tom Brady não deixou passar em branco o 50.º aniversário da ex-namorada, Bridget Moynahan, esta quarta-feira.

O jogador de futebol americano - que está casado com Gisele Bündchen desde 2009 - recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar uma fotografia de Bridget com o filho, John, de 13 anos, no US Open 2018 em Nova Iorque. "Feliz aniversário, Bridget Moynahan. Esperamos que tinhas um ótimo dia", escreveu.

Recorde-se que o pequeno John é o filho mais velho de Tom, fruto da relação terminada com Bridget. O jogador tem ainda duas crianças em comum com Gisele, Benjamin, de 11 anos, e Vivian, de oito.

