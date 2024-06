Se já está com calor, então não veja o novo vídeo de Georgina Rodríguez!

A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou-se hoje, 2 de junho, no interior de uma piscina, em biquíni, e assim desfrutou de um dia de calor.

As imagens foram partilhadas pela própria, nas stories do Instagram, tendo como som de fundo um tema com o título 'Calma'. Veja o vídeo na galeria.

Vale recordar que Georgina está a aproveitar os últimos dias na companhia de Ronaldo antes do jogador se juntar ao estágio da seleção nacional. O craque faz parte do grupo de 26 jogadores que irão representar Portugal no Euro'2024, competição que arranca no próximo dia 14 de junho.

