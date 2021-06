Cuca Roseta deixou os fãs e várias figuras públicas de queixo caído com a escolha do visual com que surgiu na primeira gala do 'Got Talent', o concurso de talentos da RTP.

A fadista mostrou-se deslumbrante com um vestido cor champanhe da marca de Ana Sousa - peça que se destacava pelas franjas nas mangas e pelo decote e racha generosos.

Nas redes sociais, onde deu a conhecer três imagens, o visual não podia ter feito maior sucesso, tendo sido várias as caras conhecias a elogiar.

"Tão mas tão linda", comentou Luísa Castel-Branco. "Que estrondo", afirmou Madalena Abecasis.

Além da escritora e da digital influencer, também Mariana Monteiro, Jessica Athayde, Pimpinha Jardim e Carolina Patrocínio se mostraram rendidas ao visual.

