Crescem nas redes sociais as muitas homenagens e reações à morte de Rogério Samora. A notícia foi confirmada esta quarta-feira, dia 15 de dezembro, dois meses depois de o ator ter ficado em coma devido a duas paragens cardiorrespiratórias.

Sónia Brazão foi uma das caras conhecidas a lamentar a perda.

"Que ator gigante, que enorme perda. Viverá para sempre nas minhas memórias a sorrir. Aprendi muito com ele, foi generoso comigo. Aplaudiremos sempre de pé, porque nunca morrerás. Até sempre, Rogério", escreve a atriz.

Fátima Lopes deixou uma mensagem dedicada à família do ator. "Até sempre, Rogério. Muita força para a família e amigos", declarou.

Nuno Santos recorda Rogério Samora como "um falso duro".

"Rogério Samora, não era um doce de pessoa mas tinha uma espécie de criança grande dentro dele. Se calhar, como todos os artistas, precisava de mimo, atenção e palmas. Frontal, pagou muitas vezes o preço de dizer em voz alta o que se comentava em surdina. Falava com uma ironia que desarmava os outros.

Foi um grande ator e um ator pleno. Camaleónico no cinema, magistral no teatro, profissional e eficaz na televisão onde se tornou conhecido do grande público. Faz parte de uma geração com escola, o que sempre faz a diferença, mas nunca obstruiu a chegada dos novos talentos e, mesmo não apreciando o método, gostava de os ver crescer.

Era exigente e muito rigoroso na profissão. 'É o meu trabalho, não uma brincadeira', disse-me uma vez nas vésperas de começarmos um projeto em conjunto", recorda.

Pedro Ribeiro quis igualmente enviar "um abraço à família e aos amigos" do ator.

