Pedro Crispim tem marcado as suas presenças no papel de comentador no programa 'Extra do Big Brother', da TVI, pelas carismáticas expressões que utiliza.

"Bobage" ou "social básico" são apenas algumas das expressões que estão a fazer enorme sucesso entre fãs e que agora pode encontrar numa nova coleção lançada pelo fashion stylist em parceria com a marca Pulser.

Pulser by Pedro Crispim é o nome desta nova coleção, onde poderá encontrar peças desde ténis a camisolas.

Eis abaixo alguns dos modelos:

