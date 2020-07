Pedro Crispim aproveitou a sua participação no 'Extra do Big Brother' desta quinta-feira para deixar clara a sua opinião sobre o concorrente Pedro Alves.

"Ele não acrescenta nada à dinâmica da casa, nunca acrescentou. Aquilo, para além do namoro, não deu mais nenhuma folhagem à casa", afirma, arrasando por completo a participação do concorrente do norte.

"Efetivamente, acho que é uma pessoa muito intriguista. Uma pessoa... um concorrente, porque eu como pessoa não o conheço e não o quero conhecer. Acho que é um concorrente muito intriguista, muito conflituoso, a procurar sempre o lado negativo de tudo", continuou.

Por fim, Pedro Crispim criticou ainda a postura dos amigos de Pedro Alves. O comentador realçou o facto de estes terem demonstrado diversas vezes que não estariam 100% de acordo com o namoro de Jéssica e Pedro Alves enquanto a jovem ainda estava na casa, mas depois da sua saída terem, aparentemente, mudado de ideias.

Reveja aqui as palavras de Pedro Crispim.

Leia Também: Manuel Luís Goucha vai receber todos os ex-concorrentes do 'BB2020'