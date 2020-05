Em casa de Carolina Patrocínio vivem-se dias de muito amor. A família acaba de aumentar com a chegada do pequeno Eduardo, que nasceu no passado dia 20 de abril, e desde então que as redes sociais da apresentadora têm destacado a ternura do bebé.

Na noite desta quinta-feira, dia 14, Carolina Patrocínio voltou a mostrar-se na companhia do recém-nascido e uma vez mais suscitou uma onda de carinho na caixa de comentários.

"Que amor", elogiou Vanessa Martins. À reação da digital influencer, juntaram-se a de famosos como Rui Maria Pêgo e Tânia Ribas de Oliveira.

Vale referir que Eduardo é fruto do casamento com Gonçalo Uva e vem juntar-se a Diana, Frederica e Carolina.

Leia Também: "Perturbador": Carolina Patrocínio chocada com distanciamento de crianças