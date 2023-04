Depois de ter sido noticiado que "o Ministério Público do Distrito Federal pediu à Justiça que Jair Bolsonaro seja condenado a pagar uma multa de 30 milhões de reais por ter violado direitos das crianças em diferentes episódio da campanha eleitoral de 2022", Xuxa não tardou a comentar a notícia publicamente.

Numa mensagem que a artista deixou na sua página de Instagram, Xuxa apoia a condenação do ex-presidente do Brasil.

"Que a justiça seja feita e que todas as meninas e meninos que choram no silêncio e que não têm voz, apenas dor, possam gritar comigo. Pintar um clima com crianças é crime", escreveu Xuxa.

