São muitos os famosos que usaram as redes sociais para se manifestarem contra a atitude inusitado de Dalai Lama.

Além dos portugueses José Carlos Malato, Jessica Athayde ou Rita Ferro Rodrigues, também lá fora o tema está em destaque.

A artista brasileira Xuxa, por exemplo, não tardou a reagir na sua página de Instagram. "Essa cena é umas das piores que eu como mãe, e criança que foi abusada pode ver: a de um abusador", começou por escrever, referindo-se ao vídeo polémico em que o líder espiritual do Tibete pede a uma criança para "chupar a língua" como uma "cena nojenta".

"[...] Vi o vídeo todo e vi o desconforto dessa criança ao ser não abraçada e sim quase enforcada… Quantas vezes essa situação ou piores aconteceram para ele achar normal a ponto de fazer na frente dos outros, quantas vezes esses velhos babões se veem no direito de 'pintar um clima' e nada acontecer com eles??? Me responda, me diga o que vai acontecer com esses seres nojentos que acham isso normal?", destacou.

"Consigo imaginar o que acontece com milhões de crianças e adolescentes que são usadas, exploradas e abusadas diariamente… mas o que vai acontecer com os responsáveis por tanta dor dessas crianças? Apenas a nossa indignação? O nosso repúdio? As crianças não podem defender-se, temos a obrigação de gritar e falar por elas. (Prisão para qualquer tipo de exploração sexual contra crianças e adolescentes… O lugar de abusador é na cadeia, não importa quem seja, para mim é um monstro)", rematou.

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que, entretanto, Dalai Lama já reagiu e pediu desculpa.