À semelhança de Jessica Athayde, também Rita Ferro Rodrigues demonstrou a sua indignação perante a polémica em que Dalai Lama se viu envolvido, depois de um vídeo divulgado nas redes sociais a mostrar o líder espiritual a beijar uma criança, dizendo depois que lhe chupasse a língua.

"Acordei com a notícia do vídeo do Dalai Lama que não reproduzo aqui por ser absolutamente chocante e a identidade da criança não estar protegida", começa por dizer Rita Ferro Rodrigues.

"Trata-se de abuso sexual de menores, protagonizado por um homem 'eudeusado'. Nojo. Repúdio. Católicos, budistas, não me interessa. Nojo total e muita preocupação. E esta resposta do Dalai Lama é inclassificável", completa.



© Instagram - Rita Ferro Rodrigues