Três dos sete membros do grupo pop coreano BTS estão infetados com Covid-19. Depois do compositor Suga testar positivo, também o rapper RM e o vocalista Jin foram 'apanhados' pelo vírus.

Os artistas foram diagnosticados com Covid-19 no regresso dos Estados Unidos, depois de darem os primeiros concertos pós-pandemia.

Suga, Jim e RM tinham levado a segunda dose da vacina em agosto, como garantiu a Big Hit Music, agência que representa a banda.

