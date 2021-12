Nelly Furtado resolveu em 2017 afastar-se da vida mediática por ter sofrido um colapso nervoso, o que fez com que desde então os fãs pouco ou nada soubessem sobre a sua vida.

Foi, por isso, com enorme surpresa que os seus seguidores do Instagram ficaram a saber que neste período de tempo a cantora, atualmente com 43 anos, foi mãe de duas crianças.

Nelly Furtado fez um pequeno regresso às redes sociais para atualizar a biografia da sua página de Instagram, onde revelou que é agora "mãe de três crianças lindas, de 18, 3 e 2 anos".

Ainda que nada seja confirmado, a imprensa internacional dá conta de que é o rapper Hodgy, com quem terá começado a namorar em 2018, o pai dos seus dois filhos mais novos.

