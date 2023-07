Idris Elba "quase perdeu a vida" num episódio marcante que viveu nos EUA ao tentar defender uma mulher que estava a ser ameaçada pelo namorado.

Em conversa com o Daily Mail, o ator recordou este momento assustador: "Quase perdi a minha vida depois de tentar impedir um homem de ameaçar a sua namorada do lado de fora de um estabelecimento noturno".

"O homem estava a atacá-la e a gritar na cara dela: 'Vou te matar' e coisas assim. Eu chego e digo: 'Olha como ela é linda. Por que falas com esta linda princesa assim?'. Ele tirou uma arma, colocou bem junto à minha cara e disse: 'Estás a falar da minha miúda?'. Ele achava que eu estava a tentar atirar-me a ela", relatou. Uma história que, certamente, nunca mais vai esquecer.

De recordar que a estrela de 'Luther', de 50 anos, é casado com a modelo Sabrina Dhowre desde 2019. O ator é pai de Isan Elba, de 21 anos, fruto do casamento terminado com Hanne Norgaard.

Leia Também: Kevin Spacey em comemoração após ser absolvido no dia do aniversário