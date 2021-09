É já este sábado que Sofia Ribeiro celebra o 37.º aniversário e a data fê-la refletir.

Esta terça-feira, partilhou duas fotografias suas em biquíni e na legenda partilhou o que sente a dias de completar mais uma primavera.

"Quando penso que no sábado faço 37 anos… Eu sempre fui das que adora fazer anos! Desde miúda! Quando ainda faltam dois meses para o meu aniversário, os meus amigos dizem que já não me podem ouvir. É manha deles, que eu sei que vibram comigo! Eu sempre soube que a vida tem que ser celebrada. Até nos piores momentos, ela tem que ser celebrada e agradecida! Sempre o fiz. Com quase nada, com mais, mas sempre o fiz e assim continuarei a fazer. Hoje, amanhã não sei, mas tenho fé que sim.

Está tudo bem. [...] "Obrigada. À vida! Aos meus e a vocês que torcem por mim", escreveu.

Antes de terminar, dedicou algumas palavras aos que a criticam: "Os haters vão dizer que escolhi estas fotos para me mostrar, e eu digo 'têm razão'. De biquíni, gira e feliz, junto ao mar, com um pôr do sol de chorar, que é só das coisas que mais amo na vida. Sejam felizes, torçam pela felicidade dos outros e acreditem que a vossa, se ainda não chegou, chegará a dobrar".

Leia Também: "Sempre que faço exames médicos não há como não ficar ansiosa e nervosa"