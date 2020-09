Em setembro de 2019, Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram a primeira (e última) digressão internacional enquanto membros sénior da realeza britânica. Aconteceu no sul de África e os duques de Sussex, na companhia do filho, Archie, protagonizaram a tour mais cara desse ano na família real, segundo os dados do palácio de Buckingham.

A revista Hello nota que a viagem de 10 dias custou aos contribuintes britânicos cerca de 246 mil libras, 269 mil euros.

Em comparação com Kate Middleton e o príncipe William, que nesse ano realizaram uma viagem oficial ao Paquistão, um mês depois, em outubro, a diferença é abismal. A visita dos duques de Cambridge ficou pelas 117 mil libras, 128 mil euros.

