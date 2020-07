Joana Diniz prepara-se para viver uma data particularmente especial. No próximo dia 1 de agosto a filha, Valentina, completa o primeiro aniversário, o que deixa a mamã babada a borbulhar de emoções.

Esta quarta-feira, dia 8, 'antecipou' a data com um balanço nas redes sociais, no qual se mostra profundamente feliz com o papel de mãe.

"Estou quase a fazer um aninho (faltam uns dias) e esta viagem, tem sido a viagem bonita da vida da minha mamã. Que ano maravilhoso este, nasceste para eu te fazer feliz minha AMADA filha, meu amor mais puro e verdadeiro. Quando olho para a Valentina sinto-me eternamente abençoada e agradecida por Deus", escreveu.

Vale lembrar que Valentina nasceu de uma relação já terminada com Igor Sanchez. Após o nascimento da bebé, o ex-casal protagonizou várias polémias por, alegadamente, o personal trainer não estar presente na vida filha.

