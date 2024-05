Luís Fonseca desistiu do 'Big Brother', mas, ao que parece, não quer desistir da televisão.

Kika, como ficou conhecido no reality show da TVI, partilhou fotografias de uma emissão que conduziu recentemente, ao lado de Catarina Sampaio, e aproveitou a legenda para elogiar o trabalho de Cláudio Ramos.

"Que experiência incrível esta de ser apresentador", começou por escrever, antes de se dirigir a Cláudio.

"Ainda me lembro quando estava na casa, tão bem que o nosso Cláudio Ramos nos conduzia, sempre com uma palavra amiga, recheada de afeto e carinho. Um grande profissional que admiro imenso. Quando for apresentador, quero ser como o Cláudio Ramos. Obrigado por tudo", concluiu o ex-concorrente. Ora veja:

