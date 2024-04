Estreou-se como atriz na televisão portuguesa em 2004, na série 'O Diário de Sofia', e fez parte de outro projetos da ficção nacional como 'Floribella' e 'Rebelde Way'.

O seu percurso televisivo também passou pela apresentação de programas, mas agora está focada no mundo digital.

Raquel Strada é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde recorda vários momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Esparguete com atum e [quem o fazia] era a minha mãe. Odiava puré de batata e hoje em dia é das coisas que mais gosto de comer.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Foi uma vez que fui para Paris, fomos à Eurodisney. Foi muito giro! Foi a primeira vez.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Passava muitas férias, na altura, no Algarve e em Sevilha. Gostava muito dessas noites quentes e de estar no terraço em frente ao mar - nós tínhamos uma casa mesmo em frente à praia. O meu pai fazia um churrasco e estávamos todos com os amigos. Gostava desses dias sem fazer nada, só conversar com a nossa família... Tenho pena porque temos vidas tão agitadas que às vezes não conseguimos parar.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… abraçava o meu corpo de uma forma diferente. Quando era miúda era muito magrinha e vestia fatos de treino por baixo da roupa porque os miúdos gozam imenso comigo, por causa disso - eu era mesmo magra. Hoje em dia tinha-me borrifado um bocado para isso e, se calhar, tentava ser mais eu.

Raquel Strada© Instagram_raquelstrada