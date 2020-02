A decorrerem as comemorações de mais um Carnaval, as redes sociais têm-se enchido de várias fotografias onde são apresentados os mais diversos disfarces. Entre as imagens, há quem recorde alguns momento da infância, como foi o caso de Sara Norte.

A atriz portuguesa recorreu à sua página do Instagram para voltar a partilhar com os fãs mais um momento de quando era criança.

"Quando ainda brincava ao Carnaval", escreveu na legenda da fotografia publicada na rede social, onde surge vestida a rigor para os festejos desta época festiva.

Leia Também: Sara Norte faz participação especial em 'Conta-me Como Foi'