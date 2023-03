Aos 26 anos, Zendaya é considerada um verdadeiro ícone da moda. A conhecida atriz não perde um evento marcante como foi o caso do desfile da Louis Vuitton, na Semana da Moda de Paris, esta segunda-feira, 6 de março.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a celebridade elegeu um arrojado conjunto de padrão animal.

A escolha recaiu sobre um fato de calções, com destaque para as botas (do mesmo padrão).

Certamente que é uma combinação que não favoreceria outras personalidades, mas que a Zendaya assentou na perfeição.

