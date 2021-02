Carolina Loureiro foi este sábado a anfitriã da manhã da SIC, com a apresentação do programa 'Estamos em Casa', e o público não tardou em reagir ao seu desempenho. Nas redes sociais do canal, vários espectadores referiram que César Mourão, o primeiro convidado, "salvou" a prestação da atriz.

"O César salvou a Carolina. Ela ainda não percebeu que o convidado é o César, não ela", atirou uma seguidora.

"Muito pouco à vontade, ela esquece-se que é a anfitriã. Valeu-lhe o César", criticou outro internauta.

"A Carolina tem pouca experiência, mas é 'doce' e querida! O César ajudou! Estou a gostar", comentou outra seguidora..

Houve ainda quem aproveitasse para dirigir um pedido a Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da estação: "Daniel Oliveira, o próximo sábado será o César Mourão. Ainda não foi nenhum homem ao 'Estamos em Casa'".

Concorda com as críticas à atriz?

Leia Também: Vem aí o novo programa de Ljubomir Stanisic. Eis o vídeo