Manuel Luís Goucha irá estar à conversa com Cifrão no próximo sábado, dia 17 de dezembro, no âmbito do programa 'Conta-me', da TVI.

O anúncio foi feito pelo canal esta quarta-feira e foram ainda divulgadas algumas imagens da entrevista, que poderá ver na galeria.

Vale sublinhar que, em 2023, Cifrão voltou aos palcos com os D'ZRT, tendo percorrido o país em concertos, e ainda foi pai pela primeira vez, da pequena Zaya, fruto do relacionamento que mantém com Noua Wong. Espera-se que estes sejam dois dos temas do programa.

