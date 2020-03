Raquel Tavares vai substituir Maria Botelho Moniz no programa 'Olhó Baião', da SIC, e este domingo esteve à conversa com o apresentador do formato, João Baião, para falar do novo desafio.

"Não podes imaginar como estou feliz, especialmente por estar aqui contigo. Somos amigos há anos. Lembro-me das primeiras coisas que fiz em televisão - fora do que era a minha vida -, foste tu que me convidaste. Disse-te para me chamares mais vezes. Tenho uma admiração profunda por ti e és das pessoas que mais amo nesta vida", começou por dizer a artista a João Baião.

Raquel não podia estar mais feliz com esta nova oportunidade que lhe foi dada, depois de ter-se despedido da carreira no fado.

De seguida, a artista aproveitou para falar sobre as críticas que tem recebido porque causa de ter deixado o mundo da música e agora estar a construir o seu caminho na televisão. A figura pública destacou que anda à procura de "coisas novas" e que sempre teve um grande carinho pelos pequenos ecrãs.

"Não sei exatamente o que é que me espera, não sei se vou ter talento ou não para o fazer, mas estar contigo e poder partilhar contigo para mim já é tudo", salientou, reconhecendo que este desafio chegou na "altura certa".

"Eu fui muito clara na mensagem que passei às pessoas que eu achei que devia de dar uma justificação, às pessoas que gostam de me ouvir e me acompanharam neste últimos 28 anos", realçou, referindo-se ao comunicado que partilhou quando conversou com Cristina Ferreira no passado mês de janeiro, quando anunciou o afastamento dos palcos.

"A única coisa que disse foi que estava cansada de cantar, como profissional, de fazer concertos, andar na estrada, dos muitos quilómetros, de ter que gerir emoções que já não tinha porque estava muito cansada", frisou.

Sobre o facto de ter dito que não gostava de ser uma figura pública, Raquel continua a afirmar que esse lado não é o que a deixa mais agradada. "Se eu gosto de ser uma figura pública? Não, é verdade que eu não gosto. Gosto de estar no Chiado mal vestida e de comer hamburgers, sujar-me toda e não estar preocupada se me estão ou não a olhar. Mas sei que é consequência do meu trabalho", explicou, aceitando, ainda assim, esse lado da fama para fazer este novo desafio.

Raquel destacou que até aqui só conseguiu cantar fado, não teve oportunidade de abordar outras áreas artísticas, e por isso é que quer agora construir um novo caminho.

"Vou continuar a ser figura pública, aceito. Mas já que tem de ser, então que esteja a fazer uma coisa nova que me motive e para que eu esteja com outra energia porque para cantar já não estava. E foi só isso que eu disse. Por favor, tentem entender lá em casa. A todas as pessoas que estão focadas no facto de ter dito que não queria ser figura pública e que tinha ido chorar para a Cristina, não julguem logo, perguntem primeiro", disse. "Estou aqui, obrigada pelo convite. Gosto muito de comunicar com as pessoas, sou muito palhaça, no bom sentido, sou do bairro e gosto muito de ser do bairro. A única coisa que posso acrescentar é a boa disposição, de certeza. Se vou fazer bem ou não, não sei, mas vou aprender com quem aqui está", prometeu.

Com energia e vontade, Raquel afirmou: "Espero divertir-vos, deixar-vos orgulhosos e que não se arrependam de me ter chamado. Espero ser feliz".

