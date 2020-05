Nuno Markl voltou a dar destaque à falecida cadela Uva na sua página de Instagram. Desta vez, o locutor de rádio e apresentador publicou um ternurento vídeo da amiga de quatro patas, que partiu recentemente.

Uma partilha que serve como uma última despedida pública da pequena Uva.

"OK. Prometo que é o último post sobre este assunto. Precisava de fechar isto com ela em todo o seu fulgor, eu a fazer vozes parvas e ela louca com a atenção e os mimos", escreveu na legenda do vídeo, que não passou despercebido aos olhos de muitos seguidores.

Um momento carinhoso que ficará para sempre guardado no seu coração.

