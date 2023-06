Cristina Ferreira confirmou esta quarta-feira, 21 de junho, o regresso do programa 'Os Turistas'. O formato que coloca à prova os famosos volta em breve à antena e as gravações já arrancaram.

"A gravar uma nova série do programa 'Os Turistas'. E que turistas. Brevemente, na TVI", declarou a diretora de ficção e entretenimento do canal, mostrando-se nos bastidores de um dos episódios - gravado num quartel do bombeiros.

'Os Turistas', recorde-se, é apresentado como um formato inovador na televisão portuguesa no qual seis celebridades, das mais diversas áreas, "vão passar 48 horas fora da sua zona de conforto". O grande objetivo é que os famosos consigam "explorar e conhecer o trabalho feito em áreas profissionais que exigem grande devoção".

