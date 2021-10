Ana Rita Clara foi uma das anfitriãs do evento que na passada sexta-feira celebrou os nove anos do canal TVI Ficção. A apresentadora é Senior Advisor do canal e, por isso, coube-lhe apresentar as novidades preparadas para a nova temporada em declarações aos jornalistas.

"Este desafio de ser Senior Advisor da TVI Ficção está a ser de facto uma honra e muito gratificante", garante Ana Rita Clara, que em junho se mudou da SIC para a TVI.

"Está a ser realmente aquilo que eu sempre procurei e desejei. Não é que não tivesse anteriormente, mas é uma posição na qual se consegue criar e cumprir uma estratégia. Isso profissionalmente e a nível pessoal é algo que me deixa muito, muito feliz", assegura.

Ana Rita Clara afirma que a TVI Ficção "é um canal que renasce, que se quer reposicionar". "É um canal muito acarinhado pelos portugueses, mas que precisava desta mudança", assinala.

"Vamos ter muitas novidades, vamos ter a estreia de um novo programa que eu também criei e também estou a apresentar", continua, referindo-se ao programa 'Bastidores'.

Semanas depois da estreia de 'Humanos', em exibição na TVI e TVI Ficção, Ana Rita Clara estreia 'Bastidores'. O formato exclusivo da TVI Ficção promete revelar o que habitualmente o espectador não vê, "bloopers, rubricas, momentos com atores e viagens no tempo".

"Fazia sentido ter um programa como o 'Bastidores', que vai procurar revelar tudo aquilo que acontece atrás das câmaras. Mas vamos mais longe porque esse conceito não é de todo original e nós temos vários em vários canais de televisão. Nós vamos procurar mostrar, homenagear aqueles que também fazem acontecer, desde a stylist aos diretores de imagem e fotografia, todas as pessoas que fazem com que este ecossistema da ficção seja tão entusiasmante e continue realmente a ser tão especial", desvenda Ana Rita Clara ao promover o novo projeto, que estreou precisamente na passada sexta-feira.

Leia Também: Liliana Santos confessa: "Está a ser ótimo voltar à TVI"