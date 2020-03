Mais uma medida de combate contra a pandemia que deixou o país em estado de alerta até 9 de abril. A TVI decidiu cancelar a próxima edição do programa 'Dança com as Estrelas', apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira.

"A TVI decidiu cancelar o «Dança com as Estrelas» este Domingo. Devido ao contato físico necessário para a atuação de cada um, optámos por proteger esta equipa que contribui todos os domingos para levar até si o melhor do entretenimento em Portugal", lê-se numa publicação feita pela estação de televisão.

Ora veja:

