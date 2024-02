O programa 'Esta Manhã' chega ao fim este mês de fevereiro, como o Fama ao Minuto apurou junto de fontes do canal. A decisão da TVI, no entanto, não demoveu a equipa do formato de celebrar o terceiro aniversário de emissões.

As pessoas que fazem parte do programa da manhã que antecede o 'Dois às 10' reuniram-se junto à praia e por lá almoçaram e passaram algumas horas em convívio.

Sara Sousa Pinto, Nuno Eiró, Iva Domingues, Susana Pinto e Pedro Carvalhas, jornalistas que compõem a equipa de apresentadores, não faltaram, ainda que os outros nomes da TVI também se tenham juntado.

Apesar da celebração e das mensagens de carinho deixadas no Instagram, nenhum dos apresentadores confirmou o fim do formato que, segundo sabe o Fama ao Minuto, é uma decisão irreversível da direção do canal.

Veja na galeria as fotografias da festa do terceiro aniversário do 'Esta Manhã'.

Leia Também: TVI põe fim ao 'Esta Manhã'. Mudança nas manhãs acontece em breve