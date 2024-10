Liam Payne terá sido forçado a ficar mais dias na Argentina do que tinha previsto inicialmente. Um amigo próximo do cantor falou com o Daily Mail e explicou que o cantor viu recusado, numa fase inicial, o seu pedido de visto para permanecer nos Estados Unidos, isto por causa dos problemas com o vício.

Ao que se consta, o cantor viajou para Buenos Aires e optou por tentar renovar na Argentina o visto que iria permitir que continuasse a sua nova vida na Flórida com a namorada, Kate Cassidy. No entanto, numa fase inicial, o visto foi recusado porque o artista teve de partilhar nos documentos o seu passado com o álcool e drogas. Por isso, relatam, foi forçado a ter consultas com psiquiatras e a fazer exames.

A situação acabou depois por ficar resolvida e Liam Payne iria ter o visto na sexta-feira, ou seja, dois dias depois de morrer. De recordar que o artista - que fez parte da banda One Direction - morreu após cair de um hotel em Buenos Aires no dia 16 de outubro.

"Estão todos devastados", revelou ao Daily Mail uma pessoa que era próxima do artista. "A Kate está destruída", acrescentou.

