Priyanka Chopra Jonas fez uma homenagem aos amigos de quatro patas. A atriz, de 38 anos, tem três pequenas tatuagens no tornozelo com a marca das patinhas dos patudos, Diana, Gino e Panda.

Foi o marido de Chopra Jonas, Nick Jonas, quem mostrou a tatuagem da atriz nas stories do Instagram. Na rede social, publicou uma fotografia do pé da companheira apoiado no de Nick.

Jonas também fez questão de marcar cada uma das contas de Instagram dos cães nas respetivas tatuagens.

