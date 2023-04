Realizou-se este sábado, dia 1 de abril, o espetáculo dos Jesus Quisto - banda fictícia da série 'Pôr do Sol', da RTP - no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Um momento único que Diogo Amaral, um dos elementos da banda, fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Quando o meu 'Por-do-sol' apareceu na minha vida jamais pensei que me fosse proporcionar o que nos aconteceu ontem. Que privilégio ter a oportunidade de brincar aos rockstar’s e dar um concerto no coliseu dos recreios cheio. Porra malta, Obrigado! nunca me vou esquecer desta noite", disse.

"Para quem esteve lá ontem, lembrem-se pinar é saúde! Para quem quiser ver os Jesus Quisto ainda vai a tempo", acrescentou, referindo-se ao próximo concerto do grupo que será no dia 20 no Coliseu do Porto.

