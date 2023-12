Apesar do escândalo em torno do príncipe Frederico e do seu suposto affair com a socialite Genoveva Casanova, a harmonia parece reinar na família do príncipe herdeiro dinamarquês.

Na manhã desta segunda-feira, dia 4 de dezembro, a Casa Real publicou um pequeno vídeo na conta da família no Instagram no qual se pode ver os príncipes herdeiros Frederico e Mary e os quatro filhos do casal, os príncipes Christian, Isabella, Vincent e Josephine, a montarem a enorme árvore de Natal do Palácio de Amalienborg.

Com estas imagens, a Casa Real mostra que o casal não se deixou abalar pelas notícias que saíram na imprensa, principalmente nos meios de comunicação espanhóis, que davam conta de que o príncipe Frederico e Genoveva Casanova estiveram juntos a passear por Madrid no final de outubro, tendo o herdeiro passado a noite antes de regressar a Copenhaga em casa de Genoveva.

