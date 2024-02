Nos Estados Unidos da América já não se fala noutra coisa. O príncipe Harry é o grande protagonista da próxima emissão do 'Good Morning America', o formato matutino do canal ABC.

Nos conteúdos de promoção desta entrevista, pode ouvir-se que o duque de Sussex irá quebrar o silêncio sobre o estado de saúde do pai, o rei Carlos III, recentemente diagnosticado com cancro.

"Uma entrevista completamente nova com o príncipe Harry sobre a sua vida com Meghan Markle, como está o seu pai, o rei Carlos III, e a sua paixão pelo apoio aos militares feridos", refere a estação televisiva norte-americana.

A entrevista foi feita por Will Reeve, o apresentador americano que é filho do ator Christopher Reeve, e abaixo poderá encontrar o teaser da mesma. Ao que tudo indica, a conversa terá sido gravada já no Canadá, país em que Harry e Meghan se encontram por estes dias.

Leia Também: Princesa Diana já temia rivalidade entre os filhos Harry e William