O príncipe William está a caminho do Kuwait, no Médio Oriente, de maneira a prestar a sua homenagem ao xeque Nawaf Al Ahmad Al Sabah, emir do Kuwait, que morreu aos 86 anos.

O sucessor ao trono britânico está a fazer a viagem em nome do pai, o rei Carlos III, tendo em conta a importante relação bilateral que existia entre o Reino Unido e o Kuwait.

Vale notar que a família real britânica tinha uma relação próxima com o xeque que só este ano visitou por três vezes o Reino Unido.

Tendo isto em conta, William foi forçado a fazer uma pausa nas férias de Natal, as quais aproveita para passar mais tempo com os filhos.