O príncipe William e Kate Middleton assumem os novos títulos com grande honra. Este domingo, o filho mais velho do rei Carlos III conversou com o primeiro-ministro galês Mark Drakeford, no domingo, e esta foi a primeira conversa desde que se tornou príncipe de Gales.

De acordo com a imprensa internacional, William destacou o "profundo afeto" pelo País de Gales, uma vez que esta foi a sua primeira casa e de Kate Middleton enquanto casal. E foi onde moraram "durante os primeiros meses de vida do príncipe George".

Kate e William moraram numa casa de campo com quatro quartos em Anglesey entre 2011 e 2013, recorda a People.

Durante a conversa, William também prometeu que vão passar os "próximos meses e anos" comprometidos com as comunidades do país, servindo o povo "com humildade e grande respeito".

Leia Também: Príncipe William convidou irmão para ver homenagens. Eis a razão