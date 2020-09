O príncipe William viajou até à Irlanda do Norte numa viagem surpresa, esta quarta-feira. O neto de Isabel II, de 38 anos, fez uma visita especial aos trabalhadores que estão na linha da frente da pandemia e às equipas de emergência em Belfast para elogiá-los pelo trabalho que têm vindo a realizar.

De acordo com a revista People, William começou o dia na Police College da cidade e reuniu-se ainda com os representantes do Serviço de Bombeiros e Resgate e do Serviço de Ambulâncias da Irlanda do Norte.

A conversa com os representantes levou ainda o príncipe a agradecer todo o trabalho que tem sido feito para tentar manter a comunidade em segurança durante este período particularmente difícil.

Depois visitou o Cavehill Country Park, onde se encontrou com o Community Rescue Service (CRS) - um grupo de busca e resgate de caridade operado por voluntários de comunidades em toda a Irlanda do Norte.

Momentos que pode ver na galeria.

Leia Também: "Está tão sexy de farda", terá dito Kate Middleton quando viu William