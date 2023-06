Londres entrou em festa este sábado, 17 de junho, a propósito do Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário do monarca, tendo sido a estreia de rei Carlos III.

Após a tradicional parada militar, que percorreu as ruas lideradas pelo soberano, a que se seguiu a sua família, eis que os membros seniores da realeza subiram à varanda do Palácio de Buckingham para assistirem ao espetáculo aéreo que todos os anos encanta o público.

Estando o príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William e da princesa Kate, entre os presentes, o menino de cinco anos voltou a fazer as delícias dos admiradores com as suas travessuras, neste caso, as caretas que já lhe são habituais.

Veja na galeria algumas delas.