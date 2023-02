O príncipe Harry afirmou publicamente que não lançará uma segunda versão do seu livro de memórias, 'Na Sombra', mas poderá estar a preparar uma surpresa.

De acordo com fontes do Page Six, o filho do rei Carlos III poderá estar a preparar um capítulo extra que irá incluir no lançamento do livro na versão brochura.

"O príncipe Harry já está a planear adicionar pelo menos um novo capítulo à versão em brochura. No final deste ano ou no início do próximo, quando as vendas de capa dura terminarem", contou a referida fonte.

Leia Também: Carlos III não cede a 'exigência' do príncipe Harry para ir a coroação