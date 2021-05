Tão depressa, o príncipe Harry não voltará a colocar o seu telemóvel em silêncio.

Segundo o site de entretenimento TMZ, o duque de Sussex, de 36 anos, não terá atendido a chamada para se informar que o avô, o príncipe Filipe, tinha morrido

Um representante da Embaixada dos Estados Unidos terá feito a chamada às 3h da madrugada - horário da Califórnia - mas o príncipe não a atendeu.

Foi então que o representante em questão decidiu entrar em contacto com o xerife do departamento de Santa Barbara de maneira a que um agente fosse à mansão do príncipe pedir que devolvesse o telefonema.

Recorde-se que o marido da rainha Isabel II morreu no passado dia 9 de abril, no Castelo de Windsor, em Inglaterra.

