Ainda agora chegou e Lionel Messi já começou a 'dar cartas' no Inter Miami.

O internacional argentino assistiu para dois dos três golos do triunfo sobre o Los Angeles FC, num jogo que aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira.

Foram muitas as celebridades que não quiseram perder o jogo com a estrela. No X, antigo Twitter, foi revelada uma lista com os famosos que assistiram à partida.

Há nomes bem conhecidos que saltam logo à vista, como é o caso de Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, Selena Gomez ou Toby McGuire.

A família real também esteve presente através do príncipe Harry e da mulher, Meghan Markle.

Um outro vídeo mostra Messi a autografar objetos da família do ator de Hollywood Owen Wilson.