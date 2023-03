O príncipe Eduardo termina a semana com celebrações muito especiais. Além de completar 59 anos esta sexta-feira, dia 10 de março, o filho da falecida rainha Isabel II e do falecido príncipe Filipe vai assumir um novo título real.

De acordo com um comunicado enviado pelo Palácio de Buckingham, citado pela imprensa internacional, o príncipe Eduardo vai assumir a partir de hoje o título de duque de Edimburgo. Este era o título do pai, que morreu em 2021.

A Sky News refere ainda que o príncipe Eduardo assumiu muitas das responsabilidades do falecido pai, como o desenvolvimento do The Duke of Edinburgh Award.

De recordar que o príncipe é casado com Sofia, agora duquesa de Edimburgo, com quem tem em comum os filhos Jaime, de 15 anos, e Luísa Windsor, de 19.

