O príncipe Eduardo foi visto a limpar as lágrimas enquanto a mulher, Sophie, duquesa de Edimburgo, dizia que ele era "o melhor dos pais" e "o mais amoroso dos maridos".

Antes do 60.º aniversário do duque de Edimburgo, que se celebra no domingo, dia 10, Sophie descreveu que tal como o seu o pai, o príncipe Philip, Eduardo "nunca procura elogios para si mesmo", um discurso feito no Headingley Stadium, em Leeds.

"É por isso que estou grata por esta oportunidade de poder celebrá-lo e elogiá-lo publicamente", afirmou ainda a duquesa, no seu discurso no final dos Prémios Comunitários de Desporto e Recreação.

Sophie partilhou que o marido ficou "muito feliz e honrado" quando a mãe, a falecida rainha Isabel II, o nomeou Cavaleiro da Ordem da Jarreteira, em 2006, e "igualmente encantado e comovido" quando o irmão mais velho, o rei Carlos III, o nomeou duque de Edimburgo no ano passado.

Leia Também: Carlos III mobiliza os Windsor para evento com liderança de Camilla