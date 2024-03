Aproxima-se um dia muito especial para a realeza britânica e é facto que este não acontece num momento positivo, dado as baixas do rei Carlos III, de Kate Middleton e da relativa ausência do príncipe William, que tem estado a prestar apoio à família.

Na próxima segunda-feira, dia 11 de março, comemora-se o Dia da Commonwealth e as celebrações deveriam ser encabeçadas pelo rei, mas tal, como já se sabe, não vai acontecer.

Carlos III continua com a agenda pública suspensa enquanto prossegue com os tratamentos para o cancro, mas já definiu como irá ser o dia, tendo convocado todos os membros ativos da família real para participar nas celebrações, segundo avança o Daily Mail.

Tal como aconteceu na missa em homenagem ao rei Constantino da Grécia, será a rainha Camilla quem vai liderar os Windsor e espera-se assim a presença da princesa Ana e dos duques de Edimburgo, o príncipe Eduardo e Sophie, entre outros.

