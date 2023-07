Uma fotografia tirada em maio durante o GP do Mónaco levantou a hipótese de um possível romance entre o príncipe Christian da Dinamarca, de 17 anos - futuro rei do seu país -, e María Chiara di Borbone, de 18.

Na imagem os dois apareciam lado a lado, sorridentes, uma foto na qual também se encontravam outros amigos e a irmã mais velha da princesa, María Carolina, de 20 anos.

Numa entrevista recente ao Corriere della Sera, a princesa italiana falou sobre o tema, referindo que os dois são amigos desde a infância.

"O meu pai [Carlos de Borbon e Chevron-Villette, duque de Castro] é padrinho da princesa Josephine [a irmã mais nova de Christian]. A família Borbon está aparentada com todas as família reais europeias e o rei Felipe VI é primo do meu pai. Sou muito próxima da herdeira, a princesa Leonor e uma das minhas melhores amigas é Alexandra de Hannover, a filha mais nova de Carolina do Mónaco", começou por dizer, explicando a proximidade com diversos membros da realeza da Europa.

Sobre o príncipe Christian, a princesa garante que "há um excelente entendimento [entre ambos], uma bonita amizade" e que se divertem "muito juntos".

