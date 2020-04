Príncipe Carlos e Camila Parker Bowles celebram esta quinta-feira, dia 9, o 15.º aniversário de casamento. A propósito da data, registaram uma nova fotografia para as redes sociais da Clarence House.

Publicada na noite desta quarta-feira, a imagem - registada em Balmoral, na Escócia - mostra o casal na companhia dos cães de estimação.

"Na véspera do 15.º aniversário de casamento do príncipe de Gales e da duquesa da Cornualha, partilhamos esta foto da Sua Alteza Real e com os cães da duquesa, Bluebell e Beth. A foto foi registada esta manhã em Birkhall", lê-se na legenda da imagem.

Vale referir que o casal está de quarentena na Escócia desde que o príncipe foi diagnosticado com Covid-19, a 25 de março. Entretanto recuperado, já não se encontra em auto-isolamento, pelo que já pode desfrutar da companhia da mulher.

