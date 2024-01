A Dinamarca esteve em festa nos últimos dias devido à proclamação dos novos reis, Frederico X e Mary, celebrações que terminaram este domingo, dia 21, com um serviço religioso na Catedral de Aarhus, localizada na costa oriental da península da Jutlândia, Dinamarca, que contou com a presença dos novos reis e dos filhos.

As duas filhas de Frederico e Mary, as princesas Isabella e Josephine, de 16 e 12 anos, respetivamente, escolheram para a ocasião looks com os quais 'prestaram homenagem' à mãe, uma vez que ambas usaram casacos que pertencem à rainha Mary.

Isabella optou por vestir calças pretas e um casaco azul de lã, da Prada, com botões pretos. Esta é uma peça que foi usada pela rainha pela primeira vez em 2012, e que repetiu em quatro ocasiões, a última em 2019 durante a sua visita oficial à Polónia.

Por sua vez, a pequena Josephine optou por combinar umas calças cinzentas com um casaco cor-de-rosa da marca de moda sustentável Andiata.

Ao contrário da peça usada pela irmã mais velha, este era um casaco cruzado. A rainha da Dinamarca incluiu-o no seu guarda-roupa em 2015 e voltou a usá-lo novamente em 2021 por ocasião da Conference of Women’s Shelters, na qual participou com Máxima da Holanda. Os dois casacos são peças intemporais, que passaram de mãe para filhas e que continuam a ser tendência.

Os reis Frederico e Mary, príncipe Christian, príncipe Vincent, princesa Isabella e princesa Josephine© Getty Images

Leia Também: Família real da Dinamarca recebida com entusiasmo em Aarhus