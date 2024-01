Um momento com que se encerram as festividades da proclamação do novo rei.

Este domingo, dia 21 de janeiro, terminou uma semana histórica para a realeza da Dinamarca. Foi no domingo anterior que Frederico X e Mary se tornaram reis, uma ocasião que foi novamente celebrada, agora com uma missa à qual não faltaram os reis e os seus filhos. Conforme previsto, às 14h (hora de Copenhaga) a família real participou num serviço religioso, que durou uma hora, na Catedral de Aarhus, localizada na costa oriental da península da Jutlândia. Sob a neve que caía, os reis e os quatro filhos, os príncipes Christian, Isabella, Vincent e Josephine, chegaram de carro provenientes da sua residência de férias no Castelo de Marselisborg, de onde partiram por volta das 13h30 (menos uma hora em Lisboa). À chegada à igreja, todos saudaram juntos e com um grande sorriso a multidão que ali se reunia para os receber, e que os aplaudia. Depois - usando um uniforme da Marinha Real - Frederico X liderou a 'procissão' ao entrarem na catedral. Veja na galeria as fotografias deste dia. Leia Também: Princesa Josephine da Dinamarca. Uma 'mini' rainha Mary?













